Mol gebelik nedir? Mol gebelik tadavi yöntemleri nelerdir?

Mol gebelik, döllenmiş bir yumurtayı çevreleyen doku anormal şekilde geliştiğinde meydana gelir. Hamileliğin dördüncü ayında bir dizi semptom ortaya çıkabilir, ancak genellikle bir düşük meydana geldiğinde mol gebelik olduğu anlaşılmaktadır.

Tedavi genellikle, düşük yapıldıktan sonra rahimdeki mol dokuyu çıkarmak için kürtaj yapılarak olur. Bu doku eğer çıkarılmazsa kansere dönüşme riski doğar.

Mol gebelik, hidatidiform bir mol olarak da bilinir. Normalde plasentaya dönüşecek olan döllenmiş yumurtayı çevreleyen doku, rahim içinde asmaya benzer bir kitle oluşturur.

İki farklı mol gebelik türü vardır:

Kısmi mol gebelik

Anormal dokuya ek olarak, bazı normal gebelik dokuları gelişir. Örneğin: Bir fetüs, amniyotik doku veya göbek kordonu. Bir fetüs gelişirse, neredeyse her zaman bu durumun bir sonucu olarak hamileliğin erken döneminde ölür. Kısmi bir mol gebelikte çok nadiren bir fetüs tam vadede hayatta kalır.

Tam mol gebelik

Bu mol gebelik formunda, hiçbir normal gebelik dokusu gelişmez.

Mol gebelik neden olur?

Mol gebeliğin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bir yumurta veya spermin genetik bilgileriyle ilgili problemlerle ilgili olduğu düşünülmektedir.

Önceden bir mol gebelik olması, başka bir molar gebelik olma şansını yükseltir. Anne yaşı da bir risk faktörüdür 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olan kadınlarda risk iki katına çıkar.

Mol gebelikler genellikle iyi huyludur. Bununla birlikte, mol gebelikler çıkarılmazsa kanserli hale gelebilir. Tam bir mol gebelikte mol gebeliğin kansere dönüşme şansı, kısmi mol gebelikten daha yüksektir.

Mol gebelik belirtileri nelerdir?

Mol gebelik geççiren kadınlarda pozitif bir gebelik testi ve normal bir hamileliğin aynı erken semptomları olacaktır. İlk üç ila dört ay, hamilelikle ilgili herhangi bir sorun olduğuna dair hiçbir işaret olmayabilir.

Bununla birlikte, bir mol gebeliğin belirti ve semptomları ortaya çıkabilir ve şunları içerebilir:

Rahmin normalden daha hızlı büyümesi

Erken gebelikte vajinal kanama veya vajinadan koyu renkli bir akıntı

Şiddetli olabilen bulantı ve kusma

Üzüm benzeri dokunun vajinadan geçişi

Fetal hareket veya kalp atışı olmaması

Yüksek tansiyon

Hipertiroidizm kilo kaybına ve iştahın artmasına neden olabilen aşırı tiroid hormon üretimi.

Mol gebelik nasıl anlaşılır?

Çoğu durumda, bir düşük meydana geldiğinde mol gebelik keşfedilir. Düşük oluşmadan önce bir mol gebelik şüphesi varsa, genellikle ultrason ile tespit edilebilir.

Anormal derecede yüksek (hCG) seviyelerini tespit etmek için kan ve idrar testleri kullanılabilir. Bu, normalde hamilelik sırasında üretilen ancak bir molar gebelikte çok daha yüksek seviyelerde bulunan bir hormondur. Bir ultrason taraması da yapılabilir.

Mol gebelik nasıl tedavi edilir?

Çoğu durumda, mol gebelik, gebeliğin dördüncü ayında kendiliğinden düşerek sonuçlanır. Rahimde hiç molar doku kalmadığından emin olmak için genellikle düşükten birkaç gün sonra kürtaj yapılır. Genel anestezi altında gerçekleştirilen küçük bir cerrahi işlemdir.

Mol gebelik kendiliğinden düşük yapmazsa, kadına uterusu gebeliği serbest bırakması için tetikleyecek bir ilaç verilebilir.

İlaç verilmesine rağmen molar gebelik düşük olmazsa vakum aspirasyonu denen bir işlem yapılabilir. İşlem sırasında genel anestezi verilir, rahim boynu açılır ve hafif bir emme aleti kullanılarak molar gebelik çıkarılır. Rahim daha sonra tüm molar dokunun çıkarıldığından emin olmak için kontrol edilir.

Daha büyük ve daha fazla çocuk istemeyen kadınlar için, mol gebelik sonucunda kanser gelişme olasılığını ortadan kaldırdığı için histerektomi düşünülebilir.

Takip süreci

Rahimde kalan anormal molar hücrelerin büyümeye devam etme (kalıcı trofoblastik hastalık) veya kansere dönüşme (koryokarsinom) riski nedeniyle, genellikle 2 ila 12 ay arasında izleme gerekir. HCG seviyelerindeki düşüşü izlemek için düzenli kan testleri yapılır. Hamilelik sona erdikten sonra yükselen hCG seviyeleri, molar dokunun tamamının çıkarılmadığını veya molar gebelik sonucunda kanserin geliştiğini gösterebilir.







