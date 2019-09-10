Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Moldova ile Türkiye arasında oynanacak 6. hafta maçına az kaldı. İki rakip tarihleri boyunca 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Önceki 10 maçta Türkiye'nin hiç mağlubiyeti yok ve 8 galibiyet, 2 beraberliği var.

Moldova Türkiye maçı hangi kanalda?

Bugün (10 Eylül Salı) TSİ 21:45'te başlayacak olan maç TRT 1'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçlarında ise Fransa, Andorra'ya konuk ederken; İzlanda ise Arnavutluk deplasmanına gidecek. Gruptaki 3 maç da aynı saatte başlayacak.

Türkiye-Moldova rekabeti

Türkiye ve Moldova tarih boyunca 3'ü hazırlık maçı olmak üzere 10 defa karşılaştı. 10 maçın 2'si berabere biterken, 8'inden Türkiye galip çıktı.

Türkiye'nin berabere kalarak puan kaybettiği 2 maç, 1999 yılında oynanan '2000 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu' maçı ve 2007 yılında oynanan '2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu' maçı. İki maç da Moldova'nın sahasında oynanmış ve 1-1 bitmişti.

İki takım son olarak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 2'nci hafta maçında karşılaşmış ve kazanan 4-0'lık skorla Türkiye olmuştu. Aralarındaki 11'inci maç 10 Eylül Salı günü 21:45'te Moldova'da oynanacak.

Kadro

Türkiye'nin Moldova maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).