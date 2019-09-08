Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Moldova Türkiye maçı ile ilgili detaylar…
Ay-yıldızlı ekip EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova'ya konuk oluyor. Futbolseverler internette sıklıkla Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Moldova Türkiye maçının detaylar…
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaştı.
Vodafone Park'ta oynanan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı A Milli Takımımız, 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 kazandı.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, grupta puanını 12'ye yükseltti.
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Moldova-Türkiye mücadelesi 10 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ DAVİDE MASSA
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.