Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Moldova Türkiye maçı ile ilgili detaylar…