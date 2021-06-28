Türkiye Moldova'dan Türkiye'ye tatile gelmişti! Genç kız, girdiği denizde boğuldu

Moldova'dan Türkiye'ye tatile gelmişti! Genç kız, girdiği denizde boğuldu

Türkiye

Moldova'dan Türkiye'ye tatile gelmişti! Genç kız, girdiği denizde boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.

28 Haziran 2021, Pazartesi 01:43 Son Güncelleme:
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Olay, Karasu Denizköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Moldova’dan Karasu’da evli olan ablasının yanına tatile gelen Adriana Lana, denize girdi. Adriana Lana bir anda suda kayboldu. Sahilde bulunanların fark etmesi üzerine teknede bulunanlardan yardım istenildi.

Bu arada 112 Acile haber verildi. Yaklaşık yarım saat sonra genç kız tekne ile kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adriana Lana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kızın sedye ile ambulansa taşınmasına yardımcı olan eniştesi kendini yere atarken, büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesinin toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği öğrenildi. 

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya) (DHA)

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