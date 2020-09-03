Meksika mutfağına ait bir lezzet: Mole tarifi

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Mole tarifi

Mole malzemeleri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük beyaz soğan

4 diş sarımsak

1 adet jalapeno biberi

3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı kekik

2,5 su bardağı sebze suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 çay kaşığı tuz

Mole tarifi yapılışı

Soğanı, sarımsağı ve jalapeno biberini ayıklayıp yemeklik doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırıp soğanları yağda 5 dakika kavurun. Sarımsağı ve jalapeno biberini de ekleyip kokusu çıkana kadar aşağı yukarı 2 dakika daha kavurun. İçine toz kırmızı biber, un, kimyon, tarçın ve kekiği ekleyip güzelce harmanlayın. Arada karıştırarak 1 dakika daha sotelemeye devam edin. Tavayı ocaktan alıp içine sebze suyunu ilave edin ve homojenleşene kadar karıştırın. Bir el blender’ı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Tavayı yeniden ocağa alıp içine tereyağı, domates salçası kakao ve tuzu ekleyip yeniden homojen olana kadar çırpın. Ağır ateşte koyulaşıp sos kıvamı alana kadar pişirin. Sosunuzu et yemeklerinin ya da pilavların yanında sıcak servis edin.



