Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan molehiya bitkisini yemek oldukça faydalı. Sevdiklerinize hazırlamak için molehiya yemek tarifi arıyor ya da molehiya yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Molehiya yemek tarifi: Molehiya yemeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Molehiya yemek tarifi

Molehiya yemek malzemeleri

1 kg kurutulmuş molehiya

Yarım klio et (isteğe bağlı tavuk)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre su

1 büyük boy kuru soğan

1 veya 2 çay kaşığı tuz

1 veya 1,5 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet limon

Melohiya yemek yapılışı

Kurutulmuş molehiyaları sıcak suda ıslatın ve suyunu süzmek için süzgece alın. Yemek tenceresine zeytinyağını koyun. Soğanı ince ince doğrayıp kavurun. Daha sonra etleri ilave edin. Etlerin pişmesine yakın salça ekleyin. Salça kavrulunca üzerine molehiyaları ekleyip tuz, su ve karabiberi ilave edin. 1 saat 15 dakika pişirdikten sonra altını kapatın. Kabuğu soyulmuş limonu küçük küp halinde kesip yemeğin üzerine koyun.



