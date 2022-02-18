Hacı Bayram Veli adıyla bilinen Molla Numan, Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük rol oynamış, ünlü mutasavvıf ve şairdir. Türbesi Ankara Altındağ’da bulunan Hacı Bayram Veli, aynı zamanda Bayramîyye Tarikatı’nın da kurucusudur. İşte, Molla Numan (Hacı Bayram Veli) ve Aşkın Yolculuğu’ndaki Molla Numan’ı canlandıran Burak Sevinç hakkında bilgiler…

MOLLA NUMAN (HACI BAYRAM VELİ) KİMDİR?

Doğum ismi, Numan bin Ahmed olan Hacı Bayram Veli 1352 yılında Ankara’da doğan Türk mutasavvıf ve şairdir. Hayatı boyunca hep ilim ile ilgilenen ve eserler kaleme alan Hacı Bayram-ı Veli, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'i de yazmış olduğu eserleri ile etkilemiştir.

Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Yaşamı boyunca pek çok mürit yetiştirmiştir.

Anadolu'da usta öğretmenlerden ders alan ve medreselerde yetişen Hacı Bayram Veli, eserlerini eski Türkçe olarak yazmış ve bilim ve tasavvuf üzerine yoğunlaşmıştır.

İslam ilmine yönelik de pek çok eser ortaya koyan Hacı Bayram-ı Veli yaşamı boyunca en çok Somuncu Baba'dan etkilenmiş ve Somuncu Baba'dan öğrenmiş olduğu şeyleri eserlerinde işlemiştir.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN VE NEREDE YAŞADI, NEREDE ÖLDÜ?

1352 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesi, Solfasol mahallesinde dünyaya gelen Hacı Bayram Veli, hayatını Anadolu’da geçirmiş ve burada İslam’ın filizlenmesinde büyük rol oynamıştır. 1430 yılında yine doğduğu yer olan Ankara'nın Altındağ ilçesinde vefat eden Hacı Bayram Veli’nin türbesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacı Bayram Camii’nin bitişinde bulunmaktadır.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Sevinç, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Ud, kanun, gitar ve keman çalan Burak Sevinç oyunculuk hayatına 2012 yılında yer aldığı Babam İçin dizisi ile ilk adımını attı.

Merhaba Hayat, Yalan Dünya, Ben Onu Çok Sevdim, Evli ve Öfkeli ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin kadrosunda yer alan Burak Sevinç; Söz dizisinde canlandırdığı Fethi karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Leke dizisinde Cem karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu en son Kırmızı Oda dizisinde Doktor Deniz karakteri ile ekranlarda yer aldı.







