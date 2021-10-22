Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Kovid-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu”nda virüsün tedavisine yönelik kullanılan ilaçları masaya yatırırken, uluslararası onay süreci henüz sonuçlanmayan ancak uzmanlar tarafından “umut vaadedici” olarak nitelendirilen Molnupiravir’e ilişkin olumlu bir değerlendirmeye yer verdi.

HANDE ATILGAN Ankara - Raporda Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Dr. Levent Akyıldız tarafından, “Kovid-19 tedavisinde antiviraller” başlığıyla, kaleme alınan yazıda; ABD merkezli Merck and Co. tarafından üretilen Molnupiravir’e ilişkin son veriler yorumlandı. İlacın tedavi metodunun “Hayvan çalışmaları, Molnupiravir’in hem Kovid-19 enfeksiyonunu engellediğini hem de enfeksiyondan kısa süre sonra verilmesinin hayvanlarda virüs popülasyonunun azalmasını sağladığını göstermiştir. Sonuçlar Molnupiravir’in ayaktan hastalarda virüs yükünü hızla azaltacağına işaret etmektedir” ifadeleriyle açıklandığı çalışmada, ilacın Favipiravir’le kombinasyonunun, tek başına kullanımına göre daha başarılı sonuçlar verdiği de kaydedildi.

Etkinliği kesin olarak ortaya konan bir antiviralin halen bulunmadığına işaret edilen yazıda, “Bu amaçla yapılan klinik çalışmalarda en çok incelenen ve tedavide yeniden konumlandırılarak kullanılan ajanlar, etkili tedavi bulunması konusunda zaman kaybına neden olmuş olabilir. Kovid-19’a özgü yeni antivirallere acilen gereksinim vardır, mevcut kaynakların yeni ajanların araştırılmasına, geliştirilmesine ve çalışılmasına ayrılması en akılcı yaklaşımdır” denildi.

ONAY GELMEDEN İLGİ

Bloomberg HT’nin aktardığına göre; Bill and Melinda Gates Vakfı, Molnupiravir’in gelecek yılın başında düşük gelirli ülkelere ulaştırılması için 120 milyon dolarlık bir fon ayırdı. İlacın ismi, DSÖ’nün yoksul ülkeler için planladığı ilaç tedariği programında da geçiyor. Reuters’ın ulaştığı taslak belgeye göre, Örgüt’ün yoksul ülkeler için düzenlediği program kapsamında; bir yılda 200 milyon olacağı tahmin edilen yeni vakalar arasından 120 milyonunun tedavi edilebileceği oranda, ilaç tedarik edilmesi planlanıyor. Molnupiravir’in ve hafif semptom gösteren hastaların tedavisi için geliştirilen diğer ilaçların bu programa dahil edilmesi bekleniyor.