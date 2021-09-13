Türkiye Molozların arasında bulundu! Dikkat çeken yara izi

Molozların arasında bulundu! Dikkat çeken yara izi

Türkiye

Molozların arasında bulundu! Dikkat çeken yara izi

Antalya'da yıkılmış eski bir binanın molozları arasında kimliği belirsiz bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.

13 Eylül 2021, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki yıkılmış eski bir binanın molozlarının arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Kimliği belirsiz erkeğin 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

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