Tüm dünyada yaygınlaşan bilgisayar oyunları özellikle çocuklar ve gençleri olumsuz etkiliyor. Toplumu endişelendiren sanal şiddet oyunlarına bir de Momo dahil oldu. iİnsana karşı ve fantezi düzeyinde şiddet içeren oyunlara maruz kalan çocuklarda ve gençlerde şiddet, saldırganlık, içe kapanma, yabancılaşma, aşırı düzeyde uyarılmışlık gibi sonuçlara neden olabiliyor. Peki, “Tehlikeli oyun Momo nedir?” “Momo hangi videolarda ortaya çıkıyor?” “Momo nasıl indiriliyor?” İşte aileleri endişelendiren ve dehşet saçan Momo’nun gerçek yüzü…

İnternete bağlı telefon, tablet veya bilgisayar yoluyla oynanan ve kaynağı belli olmayan oyunlar tüm dünyada sanal şiddet vakalarını arttırdı. Bu oyunlar bilhassa çocuklar ve gençlerin olumsuz etkilendiklerini, şiddeti içselleştirdiklerini gösteriyor. Sanal olarak şiddeti öğrenen çocuk gerçek yaşamda da şiddete karşı duyarsızlaşıyor. Psikolojik sorunlar, kendine ve çevresindekilere zarar verme eğilimleri gösteriyor.

MOMO NEDİR? MOMO NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Sanal şiddet vakalarına bir yenisi eklendi: “Momo”. Amerika’da ortaya çıkan Momo oyunu taciz, tehdit, şiddet içerikli görsellerle oyunu oynayan çocuklara mesajlaşma platformu olan Whatsapp ile ulaşıyor. Mesaj atan numaraların resimlerinde Momo isimli “Kuş Kadın Heykeli” bulunuyor. Bu görsel aslında bir heykelden esinlenerek yapılmış. Yani bir sanatçının heykeli, şiddet içeren bir oyunun simgesi haline dönüştürülmüş. Heykelin yaratıcısı olan Japon Keisuke Aiso, geçtiğimiz günlerde İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" diyor. Adı bir sanal şiddet oyunuyla özdeşleşen eserini yok edip ortadan kaldırdığını itiraf ediyor.

Sanatçı çok pişman olduğunu ve çocukları negatif etkileyen bu görseli yarattığı için kendisini sorumlu hissettiğini söylüyor. Keisuke Aiso'nun heykel görselinin kullanılmasına izin vermiş ve bundan kazanç sağlamıştı. Tüm bu sürecin sanatçıyı vicdanen rahatsız ettiği ortada.

Bugüne kadar pek çok çocuk, bu oyundan negatif etkilendi. Arjantin'de 12 yaşında bir kız çocuğu hayatına son verme teşebbüsünde bulundu. Sadece Arjantin değil, pek çok ülkede Momo endişesi yaşandı. Şimdi de Türkiye’de bu endişe yaşanıyor.

Bu oyuna maruz kalan çocuk ve gençler korkuya kapılıp intihar edebiliyor. Bazıları da psikolojik tedavi görüyor. Momo veya türevi olan oyunlarda sık karşılaşılan durumların başında şunlar geliyor; kişisel bilgilerini açıklayacağı tehditi, kişisel bilgilerin çalınması, şiddeti öven bir dil kullanılarak şiddete karşı duyarsızlaştırma, oyun kullanıcılarının tehdit ve taciz edilmesi yoluyla kişilerden zorla para elde edilmesi.

MOMO’NUN HEDEFİ DAHA ÇOK ÇOCUĞA ULAŞMAK

Momo’ya maruz kalanlarda depresyon ve kaygı atakları yaşanabiliyor. Momo aslında yeni bir oyun değil. Ancak Momo, daha çok çocuğa ulaşmak için çocukların sıklıkla oynadığı popüler bilgisayar ve akıllı telefon oyunlarının içinde ortaya çıkıyor. Bazı komutlar ve mesajlar veriyor.

UZMANLARDAN AİLELERE ’MOMO’ UYARISI

İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Ali Göç, Momo oyunu ile ilgili Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul ile görüştü. Psikolog Ertuğrul: "Çocuklar bu karakteri model olarak görüp davranışlarını sergileyebiliyor" diye konuştu.

Psikolog Dr. Sevim Buzkan Ertuğrul, son zamanlarda sıkça konuşulan ’Momo’ oyunuyla ilgili çocukların bilgisayar veya telefonla uğraştıkları zaman başında bir ebeveyn kontrolünde olması gerektiğini söyleyerek, "Çocuklar bu karakteri model olarak görüp davranışlarını sergileyebiliyor" dedi.

“ÇOCUKLARDA ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLABİLİR”

Bu tür karakterlerin çocuklara kötü rol model olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Günümüzde oyun ve videonun çocuklar için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Ancak Momo ve bunun gibi karakterlerin ortaya çıkmasıyla birlikte dezavantajları da açığa çıkmış bulunmaktadır. Bu tarz karakterler çocuklar için kötü rol model olabiliyor. Çocuklar bu karakteri model olarak görüp davranışlarını sergileyebiliyor. Sosyal anlamda içe dönük yapıyı gerçekleştirip çocuğun kendi hayatına dönmesi, akran ilişkilerini azaltması ve aile ilişkilerini azaltmasına sebep olabiliyor. Şiddete eğilimli bir hale gelebiliyor ve öfke kontrol bozuklukları açığa çıkıyor. Aynı zamanda depresyon ve anksiyete bozukluğu açığa çıkabiliyor. Uyku bozuklukları, gece ve gündüz altına kaçırma şeklinde görebiliyoruz. Elbette çocuklarımızı tamamen bilgisayardan ve oyunlardan uzaklaştırmamız mümkün değil. Bu tarz bir sınırlama koyduğumuzda çocukları daha cezbeder bir hale geliyoruz ama bunu daha güvenli bir şekilde yaptığımızda çocuklarımızın bu aletleri daha sağlıklı kullanmasına sebep olabiliriz. Çünkü sosyal izolasyon ve akademik anlamda başarısızlık çocukların işlevselliğini oldukça etkileyen belirtiler arasındadır" şeklinde konuştu.

“İNTERNET GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ”

İnternet ortamının güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Ertuğrul, "O yüzden interneti güvenli hale getirmek oldukça önemlidir. Çocuklar interneti kullanırken denetimli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka aile denetiminde kullanması lazım. Çünkü çocukları yalnız bıraktığımız zaman özellikle otomatik ilerlemeyle birlikte izleyecekleri oyuna veya izleyecekleri videoya sınır koyamaz hale geliyoruz. Mutlaka çocukların başında bir ebeveyn kontrolü ile birlikte bu tarz videolara ve oyunlara eşlik etmelerini isteriz. Ortalama 1 saatli geçmeyecek şekliyle oyun, bilgisayar ve telefonla uğraşmalarını isteriz. Yaş grubuna göre 1-2 saati geçtiği zaman çocuklarda ciddi manada bir dezavantaj görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.