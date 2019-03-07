Mavi Balina’dan sonra Momo oyunu aileleri tedirgin ediyor. Momo içerikleri her geçen gün yayılmaya devam ederken rahatsız edici içerikleri gençlerin psikolojisini bozuyor. Bir çok ülkede aileler Momo oyununa karşı uyarılıyor. Tedirgin olan aileler internette “Momo nedir, nasıl ortaya çıktı?” “Momo hangi videolarda çıkıyor?” sorularını aratıyor… İşte Momo oyunu ile ilgili detaylar…

MOMO NEDİR?

Momo WhatsApp üzerinden yayılan oyun, şiddet içerikli ve intihara sevk edici söylemleri ile gençlerin önündeki yeni tehlike. Tıpkı Mavi Balina gibi tuzağına düşürdüğü gençlerin psikolojisini bozup onları intihara kadar sürükleyebiliyor. Momo içerikleri her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Son olarak Youtube üzerinden genellikle çocukların izlediği videoların arasından çıkan ve çocuklara bazı isteklerde bulunanan Momo'nun istedikleri yapılmazsa kullanıcı gece gelir seni bulurum tehdidi ile karşılaşıyor. Momo ilk kez İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde bir kişi İnstagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

İNTERNET DAİRESİ'NİN UYARILARI NELER?

Çocuklarınıza Momo'nun bir insan olmadığını ve onlara doğrudan zarar veremeyeceğini anlatın.

İnternetteyken çocuklarınızı yalnız bırakmayın, ne izlediklerine dikkat edin.

Çocuklarınızdaki davranış değişikliklerini gözleyin, onlara sürekli konuşun.

Güvenlik ayarlarında çocuklarınızın erişebileceği içeriği sınırlayın. Şüphelendiğiniz hesapları engelleyin. YouTube'da bir sonraki videoyu otomatik olarak oynatma seçeneğini kaldırın.

YOUTUBE: MOMO'YLA İLGİLİ HİÇBİR BULGU YOK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, YouTube ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

YouTube sözcüsü, "Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo'yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır" dedi.

WhatsApp üzerinden yayılan Momo oyununda korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.

Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun geçen Ağustos'taki intiharı Momo'yla ilişkilendirilmişti.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK MOMO'NUN TALİMATIYLA SAÇINI KESTİ" İDDİASI

İngiltere'de beş yaşındaki bir çocuğun Salı günü 'çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi' endişeye neden olmuştu.