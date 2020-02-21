Mona Lisa’nın sırrı bulundu

Yeni araştırmalara göre, Mona Lisa gibi eski resimlerdeki çatlaklar başyapıtları yüzyıllar boyunca sabit tutmanın anahtarı olabilir.

Polonya Bilimler Akademisi, Strazburg Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden bir ekip, ahşap panele temel olarak uygulanan katmandaki çatlakları araştırdı.

Resimlerde bulunan çatlaklar, yüzeydeki boyanın soyulmadan genişlemesine ve büzülmesine izin veriyor ve resmin bozulmasına karşı koruma sağlıyor.

Ahşap panellerin üzerine yapılan yağlı boya tablolarının yüzeyi, havadaki nem değişikliklerine diğer tuvallerden daha fazla direnç sağlıyor.

Örneğin Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa, ahşap kavak panel üzerine yapıldı. Mona Lisa tablosundaki çatlaklardan hareketle araştırmacılar hazırladıkları gesso ile bir deney gerçekleştirdi.

Geleneksel tariflere göre hazırlanan gesso adı verilen bağlayıcı bu karışım ile boyanmış ahşap panellerdeki gessonun, artan nem nedeniyle ahşap genişlediğinde veya hava kuruyup küçüldüğünde çatladığı görüldü.

Araştırma ekininden Lukasz Bratasz, “'Bulgularımız, içerdikleri çatlak desenleri olan panel resimlerinin, depolandıkları çevresel koşullar ideal olmaktan uzak olsa bile neden istikrarlı kaldığına dair potansiyel bir açıklama sunuyor.” dedi.