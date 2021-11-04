Kültür & Sanat Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Kültür & Sanat

Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Müzayede evi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, Fransız ressam Claude Monet’in ünlü Nilüferler serisinden ‘Coin du bassin aux nympheas’ isimli eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York’ta ‘Modern Akşam Müzayedesi’ kapsamında 16 Kasım’da açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

04 Kasım 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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Açıklamada, Sotheby’s Americas Modern Sanat Başkanı Julian Dawes’in, “Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve 'Coin du bassin aux nympheas', onun ünlü Nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

Sanatçının, bu eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk kez Modern Akşam Müzayedesi’nin ‘yıldızı’ olarak 16 Kasım’da açık artırmaya çıkacağı belirtildi. Ayrıca, ‘Coin du bassin aux nympheas’ eserinin, 5 Kasım’dan itibaren de Sotheby’s New York’ta halka açık sergileneceği açıklandı.

DHA

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