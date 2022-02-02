Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti!

Gerçek adı Maria Luisa Ceciarelli olan ancak sahne adı olarak Monica Vitti'yi kullanan ünlü oyuncu, yaşamını yitirdi. Vitti, bugüne dek pek çok prestijli ödülün sahibi olmuştu.

Vitti, “İtalyan sinemasının kraliçesi” olarak anılıyordu. Eski İtalya Kültür Bakanı Walter Veltroni, Vitti'nin ölüm haberini Twitter’dan duyurdu.

Vitti, 1960’lı yılların filmi L'Avventura ile uluslararası üne kavuşmuştu. 3 Kasım 1931'de Roma'da doğan Vitti tiyatroya olan tutkusunu İkinci Dünya Savaşı sırasında can sıkıntısını gidermek için kuklalarla ailesini eğlendirirken keşfetmişti.

1953'te Roma Ulusal Dramatik Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, kariyerine tiyatroyla başladı.

Kısa sürede sanatsal ve duygusal bağ kurduğu yönetmen Antonioni tarafından fark edildi.

Vitti, 1982'de İtalyan televizyonuna verdiği bir röportajda, "Kariyerime çok yetenekli bir adamla başlayacak kadar şanslıydım" açıklamasını yapmıştı.



