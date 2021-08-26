ABD’nın eski başkanı Bill Clinton’ın (75), Beyaz Saray’da stajyeri Monica Lewinsky (48) ile ilişkisi ‘Impeachment: American Crime Story’ dizisiyle işlenecek. Dizi 7 Eylül’de başlayacak. Daha önce de çok kez belgeseli çekilen ve kitabı yazılan olay, ilk kez büyük bütçeli bir Hollywood yapımı oldu. Üstelik dizideki repliklerin çoğu birinci ağızdan. Çünkü senaryonun yazılmasına bizzat Lewinski yardım etti. Clinton, 1998’de patlak veren ve neredeyse görevine mal olacak bu ilişkinin gölgesinden 23 yıldır kaçamıyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Hakkında görevi kötüye kullanmaktan azil soruşturması açılan Clinton’ın en büyük destekçisi olan eşi Hillary Clinton (73), halen duruşunu koruyor. Hillary Clinton, 1998’de “Bill’in bir suçu yok” diyerek evliliğini sürdürmüştü. Çift, uzun süre sonra ilk kez önceki gün New York’un sayfiye bölgesi Hamptons’ta yürüyüşte görüntülendi. 46 yıllık evli çiftin bu alışılmışın dışındaki yürüyüşü, “Omuz omuzayız” mesajı olarak yorumlandı. 10 bölümlük dizide skandala ilişkin bilinmeyen ayrıntıların da işlenecek olması nedeniyle Clinton cephesinde “fırtına öncesi sessizlik” hakim.

Dizinin afişinde Lewinski’nin Clinton ile sevişirken giydiği mavi elbiseye gönderme yapıldı.