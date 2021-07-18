Dünya Monkey B virüsü! Çin'de ortaya çıktı, can almaya başladı

Monkey B virüsü! Çin'de ortaya çıktı, can almaya başladı

Dünya

Monkey B virüsü! Çin'de ortaya çıktı, can almaya başladı

Çin’in başkenti Pekin’de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

18 Temmuz 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindustantimes’ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

ÖRNEKLER TOPLANDI

Testler sonucunda sadece BV virüsü pozitif çıktı Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil bir takım örnekler topladı. Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

ANKARA (AA)

İlgili Haberler
Koronavirüste büyük gizem! Salgının kaynağı Çin'deki Mojiang madeni mi?


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Havaalanı çalışanları greve gitti, uçuşlar iptal edildi