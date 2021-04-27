Monster Notebook, dizüstü bilgisayar fiyatlarında artışa gidecek

Devam eden kriz şu anda konsolları, grafik kartlarını, işlemcileri, telefonları ve hatta arabaları bile etkiliyor. Krizin normalde bu zamanlarda düzelmesi bekleniyordu ancak pazardaki talebin değişmesi ve salgının uzaması işleri iyice zora soktu. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'nin popüler oyuncu bilgisayarı satan firmalarından Monster, krize dair açıklama yaptı.

Monster yaptığı açıklama ile şu anda fiyatların etkilenmemesi için ellerinden gelen tüm aksiyonları aldığını söyledi. Ancak Monster Notebook ilerleyen günlerde fiyatlarda zorunlu bir artışa gideceklerini ön görüyor. Açıklamanın devamı şöyle:

"Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini ön görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu, yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz.

En yeni teknolojileri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikasını benimsemiş bir marka olarak, bugüne kadar fiyatlarımızın etkilenmemesi için üstümüze düşen tüm aksiyonları aldık.

Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna şimdiden duyururuz; her zaman müşterisinin yanında olan bir marka olarak tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunarız."