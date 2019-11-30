Alpler'in ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ta çığ felaketi yaşandı. Çığ düşmesi sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin İtalyan uyruklu olduğu belirlenirken, çığ altında kalan kimsenin olmadığı açıklandı.

Zirve tırmanışı yasaklanmıştı

Mont Blanc dağı, zirvesinden 2 bin 440 metre yüksekliğe kadar yamaçlara sahip. Fransa, ülkenin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın zirvesine tırmanışı yasaklamıştı. Batı Avrupa'da Alplerin en yüksek noktası olan Mont Blanc turistler için oldukça popüler. Ancak her sene ortalama 50 kişinin hayatını kaybettiği bölge Avrupa'nın en ölümcül dağı olma özelliğini taşıyor.



