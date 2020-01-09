Mont nasıl yıkanır? Mont yıkama yöntemleri Kış aylarında dışarıda en çok kullandığımız giysi mont olduğu için aslında yüzeyinden dolayı pek belli olmasa da en çok kirlenen giysilerimiz oluyor. Montlar yağmur suyu ve kar suyuna maruz kaldıklarında belirli sürelerde yıkanmaları gerekir. Eğer kuru temizlemeye vermeden evde montunuzu yıkamak için yöntemler arıyorsanız "mont nasıl yıkanır, mont yıkama yöntemleri" haberimize göz atın.