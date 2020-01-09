Mont nasıl yıkanır? Mont yıkama yöntemleri
Kış aylarında dışarıda en çok kullandığımız giysi mont olduğu için aslında yüzeyinden dolayı pek belli olmasa da en çok kirlenen giysilerimiz oluyor. Montlar yağmur suyu ve kar suyuna maruz kaldıklarında belirli sürelerde yıkanmaları gerekir. Eğer kuru temizlemeye vermeden evde montunuzu yıkamak için yöntemler arıyorsanız "mont nasıl yıkanır, mont yıkama yöntemleri" haberimize göz atın.
Dışarıda sürekli giydiğimiz kıyafetlerimizi sıklıkla yıkanırlarken en çok kirlenen montlarımız daha az yıkıyor olmamız montlarımız da çeşitli lekelenmelere neden olabilir. Montların daha temiz olmasını istiyorsanız "mont nasıl yıkanır, mont yıkama yöntemleri" detaylar haberimizde.
Mont nasıl yıkanır? Mont yıkama yöntemleri
- Montları yıkarken kürklü kısımları çıkartın ve fermuarlarını kapatın.
- Montları yıkarken toz deterjan yerine sıvı deterjan kullanmayı tercih edin.
- Montları diğer kıyafetlerle birlikte yıkamayın.
- Montlarınızı soğuk suyla yıkayın.
- Montolarını çamaşır makinesinde yıkarken çok sıktırmamaya özen gösterin.
- Montlarınızı yıkadığınızda asarken kıyafet askısı kullanmaya dikkat edin böylece kırışmadan kuruyacaktır.
Bu haberi de okudularKıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar? Fondöten lekesi çıkarma yöntemleri
Bu haberi de okudularPantolonlar ve gömlekler nasıl ütülenir? Hangi kumaşlar daha kolay ütülenir?