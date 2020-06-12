Montesorri etkinlikleri: Kapak eşleştirme oyunu

Kapak eşleştirme oyunu

Malzemeler

Ayakkabı kutusu

Farklı boyutlarda şişe ve kapaklar

Kapak eşleştirme oyununu oynamadan önce şişelerin ağız kısımlarını kesip ayakkabı kutusunun tersine yapıştırın. Farklı sıralamada yerleştirilen farlı boyutlardaki şişe ağızlarında bulunan kapakları çıkartın ve oyuna başlayın. Çocuğunuz kapakları takarken hem beceri yeteneği gelişecek hem de eğlenceli vakit geçirmiş olacak.



