Etkinlik Rehberi Montesorri etkinlikleri: Kapak eşleştirme oyunu

Montesorri etkinlikleri: Kapak eşleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Montesorri etkinlikleri: Kapak eşleştirme oyunu

Montesorri eğitimleri, her çocuğun bireysel becerisini keşfetmeye yönelik aynı zaman da motor becerisini geliştirmeyi sağlar. Kapak eşleştirme oyunu da montesorri etkinliklerinden birisidir.

12 Haziran 2020, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
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Kapak eşleştirme oyunu

Malzemeler

  • Ayakkabı kutusu
  • Farklı boyutlarda şişe ve kapaklar

Kapak eşleştirme oyununu oynamadan önce şişelerin ağız kısımlarını kesip ayakkabı kutusunun tersine yapıştırın. Farklı sıralamada yerleştirilen farlı boyutlardaki şişe ağızlarında bulunan kapakları çıkartın ve oyuna başlayın. Çocuğunuz kapakları takarken hem beceri yeteneği gelişecek hem de eğlenceli vakit geçirmiş olacak. 

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