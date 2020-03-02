Montpellier nerede?

Dünyanın en popüler seyahat rotalarından biri olarak gösterilen Fransa, her şehrinde cazip seyahat seçenekleri ve tecrübeleri vadediyor. Dolayısıyla metropolleri, Fransız Rivierası'nın eşsiz kıyıları, adaları, denizaşırı toprakları ve daha pek çok farklı şehri ile daima cazibesini koruyan Fransa'nın her destinasyonu tatilcilerin seyahat anılarında apayrı izler bırakıyor. Ülkenin Akdeniz'e bakan sahil kesiminden 10 kilometre içeride bulunan şehri Montpellier de kültür ve tarih bakımından son derece zengin bir şehir olarak adından söz ettiriyor.

Şehirde zamanda yolculuk yapıyor hissi uyandıran pek çok yapılar, heykeller ve eski yerleşimler bulunuyor. Peyroux Zafer Takı, Komedi Meydanı, Babote Kulesi, tarihi Montpellier Üniversitesi ve çok daha fazlası Montpellier'de sizleri bekliyor. Montpellier Mediterranee Havalimanı aracılığıyla siz de şehre ulaşım sağlayabilirsiniz. Havalimanından şehir merkezi ve otellere gitmek içinse pek çok farklı yöntem izleyebilirsiniz.

Montpellier’de ne yenir?

Montpellier bir Akdeniz şehri olması nedeniyle, Fransa ve Akdeniz mutfağının en güzel yemeklerini burada tatmak mümkün.

Meşhur geleneksel yemekleri ise şöyle:

Cassoulet

Cassoulet bir çeşit fasulye güveci. Bölgesel olarak değişmekle birlikte burada fasulye ve ördek etinden yapılanı çok yaygın. Kırmızı etten de yapılmakta.

Foie Gras D'oie

Kaz ciğeri ile yapılan bu yemeği denemelisiniz.

Tielle

Liman kentlerinde yapılan ahtapotlu, tuzlu ve domatesli turta.

Soupe au pistou

İtalyanların Minestrone çorbasına benzeyen mevsim sebzeleri ile yapılan bir çorba.

Barigoule

Enginar, pastırma, soğan, tofu gibi malzemelerle yapılan bir enginar yemeği.

Montpellier’de gezilecek yerler

Montpellier, deniz esintileri ve güneşin ısıttığı bodur ağaçları ile tam bir Akdeniz kenti. Kültür ve eğlencenin yanı sıra bölgesel üzüm bağları ve şarap imalathanelerini gezebileceğiniz bu güzel tatil şehrinde iyi vakit geçirmemek mümkün değil. Kent Christian Lacroix tarafından tasarlanan şık tramvayları, turistik noktaları, mimari açıdan mükemmel katedralleri ve müzeleri ile gösterişli bir şehir. 15 kilometrelik sahilinde mükemmel kumlu plajları şehrin en güzel yerlerinden biri.

Eski Montpellier (Écusson)

Şehrin bu bölgesinde 1600 ve 1700'lerden kalma apartmanlar ve evler yer almakta. Pek çok yapı tarihidir ve sağlam ahşap kapıları ile ilgi çekmekte. Buradaki evlerin çoğunun iç avluları var. Les Halles Castellane, Montpellier'in ünlü kapalı çarşısıdır ve çevresindeki sokaklar yaz aylarında restoran masalarıyla dolup taşmakta. Fransız mutfağının yemeklerini tatmak için de iyi bir mekân.

Fabre Müzesi

Müzenin kronolojik sırayla sergilenen resim ve heykellerin yanı sıra pek çok barok sanat eseri yer almakta. Ünlü sanatçıların eserlerini bu müzede görebilirsiniz.

Komedi Meydanı (Place de la Comédie)

Birçok bar, restoran ve mağaza bulunan meydan alışveriş ve yemek için ideal bir yer. Ortadaki Three Graces çeşmesi 1790'da inşa edilmiş ve Montpellier’in amblemi olan Yunan mitolojisinden gelen Charites'i taşımakta.

Montpellier Katedrali

16. yüzyılda yaşanan savaşlar Montpellier'in kiliselerine zarar verdiyse de Gotik Cathédrale de Saint-Pierre ayakta kalmayı başarmıştır. İlk inşa edildiğinde bir manastır şapeli olan katedral 1536 yılında bir katedral haline gelmiştir. Bu çarpıcı bina güzel vitray, harika eski dini tablolar ve bir bahçeye sahip. Katolik katedrali Fransa'nın ulusal bir anıtı sayılmakta ve orijinal olarak 1364 yılında kurulmuş bir kilisedir.

Pic St-Loup

St-Loup, Montpellier bölgesindeki bu yüksek yamaçlara çıkarak eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Yürüyüş için mükemmel bir yer. Yukarıda yemyeşil vadilerin nefes kesici panoramik manzarası sizi bekliyor.

Carre Sainte-Anne

Carre Sainte-Anne içinde çeşitli sergilerin yer aldığı 19. yy’da yapılmış bir kilise.

Mikve Yahudi Hamamı

Mikve Hamamı yeraltı kuyusundan suyunu çeken, 8 yüzyıldan önce İspanya'dan sürülen Yahudi topluluk tarafından yaptırılan değerli bir eser.

Montpellier Plajları

Şehirden plaja yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Öte yandan bölgedeki mavi bayraklı plajlar da oldukça fazla. Eski Montpellier'den arabayla 40 dakikalık bir sürede 19 tane mavi bayraklı plaj bulunmakta.

Saint-Guilhem-le-Désert

Gellone'un Hérault'la buluştuğu vadinin altındaki yer alan Saint-Guilhem-le-Désert’ın taş sokaklarda zaman geçirebilir etraftaki kireç taşı evler ve dokuzuncu yüzyıldan kalma köyün manastırını gezebilirsiniz.

Akvaryum Mare Nostrum

Eğer çocuklarla seyahat ediyorsanız ya da deniz canlılarına ilgi duyuyorsanız bu devasa akvaryum sizi bekliyor. Mare Nostrum Akvaryumu’nda pek çok çeşitli balık ve deniz canlısı görebilirsiniz.

Flaugergues Şatosu (Château de Flaugergues)

17. yüzyılın sonlarında inşa edilen Flaugergues, Montpellier kırsalında inşa edilen "follies" denen evlerden biri. On sekizinci yüzyılda Montpellier’in ileri gelenlerinin bu evleri yazlık olarak kullanmıştır. Burada bulunan şarap imalathanesini gezebilir ve şarap tadım turlarına katılabilirsiniz. Köklü tarihi, tatil beldeleri, plajları ve doğal güzellikleri ile Montpellier’i daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.







