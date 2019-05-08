MOOOV Film Festivali’ne jüri olan Damla Sönmez kimdir?

38. İstanbul Film Festivali’nin jürisinde Damla Sönmez, Belçika’da gerçekleşen MOOOV Film Festivali’ne de hem oyuncu hem de jüri üyesi olarak katıldı. Peki Damla Sönmez kimdir? İşte Damla Sönmez hakkındaki detaylar…

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18.Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

Son olarak yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı “Sibel” filmindeki performansıyla dikkatleri çeken Damla Sönmez, İstanbul Film Festivali’nin ardından Belçika’daki MOOOV Film Festivali’nde de jüri üyesi olarak görev aldı. 38. İstanbul Film Festivali’nin Britanyalı yönetmen Lynne Ramsay başkanlığındaki festival jürisinde yer alan Sönmez, geçtiğimiz günlerde benzer bir görevle Belçika’daydı. 2009 yapımı “Bornova Bornova'yla dikkatleri çeken, o rolle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü kazanan Sönmez, bu kez MOOOV’un jürisinde görev aldı. Ünlü oyuncu, dünyanın dört bir yanından sinema insanlarını bir araya getiren, kültürler arasındaki sınırları kaldıran ve bu yıl 27’nci yaşını kutlayan festivalde kendisine verilen görevle ilgili “Jüri olarak görevlendirilmek çok onur verici” dedi. Sönmez festivale sadece jüri üyesi değil aynı zamanda oyuncu olarak katıldı. Onun başrolü üstlendiği “Sibel” filmi, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Belçika’nın Turnhout şehrinde gerçekleşen festivalin kapanış filmi olarak gösterildi.