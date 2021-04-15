Türkiye Mor denizanaları alarmı! Çok önemli uyarı geldi

Mor denizanaları alarmı! Çok önemli uyarı geldi

Türkiye

Mor denizanaları alarmı! Çok önemli uyarı geldi

Aydın Kuşadası'nda kıyıya ölü mor denizanaları vurdu. Mor denizanalarını gören ekipler harekete geçti. Uzmanlar bu tür denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyardı.

15 Nisan 2021, Perşembe 15:21 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları ekipleri harekete geçirdi. Denizanaları incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine gönderilirken bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiği vurgulandı. Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası gören kişi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti. Ekipler, sahildeki tüm denizanalarını toplayarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Sürücü, yaptığı açıklamada, denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülebildiğini kaydeden Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, çocukları ellememeleri konusunda ebeveynleri uyarmalıdır. Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve canını acıtabilir. Kıyılarda yoğun görüldüğü takdirde bilgi verilmelidir." ifadelerini kullandı.

AA

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