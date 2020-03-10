Ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlayan mor ekmek dünya genelinde oldukça popüler ve sağlıklı bir gıda. Eğer sizde evde hazırlamak için mor ekmek tarifi arıyor yada mor ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "mor ekmek tarifi, mor ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Mor ekmek tarifi

Mor ekmek malzemeleri

Ön maya için:

30 gram ekşi maya

30 gram un

30 gram su

Mor havuç suyu için:

2 adet mor havuç

1 büyük bardak su

Ekmek için:

90 gram ekşi maya

200 gram beyaz un

50 gram sarı sert buğday unu

115 gram tam buğday unu

280 gram havuç suyu

7 gram tuz

Mor ekmek yapılışı

Ekmeğinizi yapmadan bir gece önce 30 gram ekşi maya, 30 gram un ve 30 gram su ile ön mayayı karıştırıp oda sıcaklığında bekleterek mayalanmasını sağlayın. Ertesi gün mor havuçları rendeleyin ve üzerine suyu ekleyip kaynatın. Havuçların rengi suya iyice geçtiğinde karışımı süzün ve suyu soğuması için kenara alın. Havuç suyu soğuyunca un, tuz ve mayayla bir araya getirip esnek ve yapışmaz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini ıslak bir bezle örtüp 2 saat boyunca mayalanmaya bıraktığınız hamuru bu esnada her yarım saatte bir dört kez zarf gibi katlayın. Son olarak yeniden unlayıp katladığınız hamuru varsa mayalanma sepetine alın yoksa unladığınız bir beze sararak bir kaseye yerleştirin ve buzdolabına kaldırın. Bir gün de buzdolabında soğukta mayalandırdığınız hamuru ertesi gün varsa döküm tencereye yoksa bir tepsiye altına fırın kağıdı sererek yerleştirin. 250 derecede önceden ısıttığınız fırında, ortalama 30-40 dakika kadar pişirdiğiniz ekmeği çıkarınca telin üzerine alın ve soğumasını bekleyin. Dilimleyip servis edin.

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