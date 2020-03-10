Mor ekmek tarifi: Mor ekmek nasıl yapılır?
Son zamanların en popüler gıdaları arasına giren mor ekmek tarifi görüntüsüyle de oldukça şaşırtıyor. Hem sağlıklı hemde lezzetli olan mor ekmek tarifi evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Eğer mor ekmek nasıl yapılır merak ediyor yada mor ekmek tarifi arıyorsanız "mor ekmek tarifi, mor ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
10 Mart 2020, Salı 18:02 Son Güncelleme:
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Ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlayan mor ekmek dünya genelinde oldukça popüler ve sağlıklı bir gıda. Eğer sizde evde hazırlamak için mor ekmek tarifi arıyor yada mor ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "mor ekmek tarifi, mor ekmek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Mor ekmek tarifi
Mor ekmek malzemeleri
Ön maya için:
- 30 gram ekşi maya
- 30 gram un
- 30 gram su
Mor havuç suyu için:
- 2 adet mor havuç
- 1 büyük bardak su
Ekmek için:
- 90 gram ekşi maya
- 200 gram beyaz un
- 50 gram sarı sert buğday unu
- 115 gram tam buğday unu
- 280 gram havuç suyu
- 7 gram tuz
Mor ekmek yapılışı
Ekmeğinizi yapmadan bir gece önce 30 gram ekşi maya, 30 gram un ve 30 gram su ile ön mayayı karıştırıp oda sıcaklığında bekleterek mayalanmasını sağlayın. Ertesi gün mor havuçları rendeleyin ve üzerine suyu ekleyip kaynatın. Havuçların rengi suya iyice geçtiğinde karışımı süzün ve suyu soğuması için kenara alın. Havuç suyu soğuyunca un, tuz ve mayayla bir araya getirip esnek ve yapışmaz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini ıslak bir bezle örtüp 2 saat boyunca mayalanmaya bıraktığınız hamuru bu esnada her yarım saatte bir dört kez zarf gibi katlayın. Son olarak yeniden unlayıp katladığınız hamuru varsa mayalanma sepetine alın yoksa unladığınız bir beze sararak bir kaseye yerleştirin ve buzdolabına kaldırın. Bir gün de buzdolabında soğukta mayalandırdığınız hamuru ertesi gün varsa döküm tencereye yoksa bir tepsiye altına fırın kağıdı sererek yerleştirin. 250 derecede önceden ısıttığınız fırında, ortalama 30-40 dakika kadar pişirdiğiniz ekmeği çıkarınca telin üzerine alın ve soğumasını bekleyin. Dilimleyip servis edin.