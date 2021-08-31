Kökeni Çin olan mor salkım çiçeği, güzelli ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Peki, mor salkım çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mor salkım çiçeği hikayesi nedir? Mor salkım çiçeği hakkında bilinenler...

MOR SALKIM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Mor salkım ağacı bahçe ve dış mekanlarda yetiştirilen çok soğuk iklimlerde yetiştirilmesi mümkün olmayan çiçekli ağaç çeşididir. Elverişli ortamlarda boyu 5-6 metre uzayabilen mor salkım ağacının budanarak dallarını güçlendirmek suretiyle çiçeklerinin daha da büyük hale getirilmesine önem verilmektedir.

Mor salkım ağacının bakımı için toprağının nemli ve gübreli olması sağlanmalıdır. Mor salkım ağacının güneş alması sağlanarak sık olan dallarının budanması sağlanmalıdır. Mor salkım ağacı sarmaşık benzeri bir ağaç olduğu için dalları ve kökleri havalanması için fazla dalların budanması gerekmektedir.

MOR SALKIM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mor salkım ağacı bahçe ve dış mekan süslemelerinde kullanılabilecek odunsu yapılı sarmaşık şeklinde bahçedeki çitleri sarabilen bir yapıdadır. Mor salkımları güzel bir görüntünün yanında hoş kokulu olmaktadır. Mor salkım ağacı budama ile daha da çok çiçek açması salkımlarının artması mümkün olan bir ağaçtır.

MOR SALKIM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.







