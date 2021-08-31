Dünyada Tradescantia olarak anılan ama ülkemizde mor telgraf çiçeği olarak bilinen bir bitkidir. Peki, mor telgraf çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mor telgraf çiçeği hikayesi nedir? Mor telgraf çiçeği hakkında bilinenler...

MOR TELGRAF ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kara Sevda Çiçeği olarak da bilinen mor telgraf çiçeği bakımının püf noktası güneş ihtiyacıdır. Alaca yapraklı ve mor yapraklı olan telgraf çiçekleri çok fazla ışık ister. Kara Sevda Çiçeği de bol güneş ışığı alan bir yerde güzel gelişir.

Geçirgen ve hafif gevşek toprakta daha iyi gelişir. Yarı gölge ve doğrudan güneş almayan yerlerde yetiştirilmesi gerekir. Sabah ve akşam güneşi alırsa güzel yetişir.

Büyüme hızı çok hızlıdır. Bahar ayları ve yaz sonuna kadar çiçek verir. Soğuk bölgelerde yetiştiriyorsanız, soğuğa dayanıksız telgraf çiçeğini köke yakın bölgelerden budamanız gerekir. Bitki kendini soğuğa karşı bu şekilde koruyacaktır.

Sulama sık sık değil arada bir saksının altından su gelinceye kadar yapılmalıdır. Su saksının içinde kalmamalı ve çürümeye neden olmamalıdır.

Sulama yaparken yapraklarına su püskürtmemeye dikkat edilmesi gerekir. Mantar oluşması ve yaprakların ölümüne sebep olabilirsiniz.

MOR TELGRAF ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mor yapraklı, zebra (pijamalı, çizgili) yapraklı, yeşil yapraklı, tüylü yapraklı, pembe yapraklı (Nanouk), beyaz yeşil yapraklı (tricolor) gibi bilinen türleri vardır. Tüm türlerin bakımı aynı şekilde yapılır.

MOR TELGRAF ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



