Magazin Moral tatiline çıkan Ebru Şallı, dışarı adım atmıyor

Moral tatiline çıkan Ebru Şallı, dışarı adım atmıyor

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Moral tatiline çıkan Ebru Şallı, dışarı adım atmıyor

Uğur Akkuş 16 Nisan'da oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'yı moral bulmak için Bodrum'dan tatil için lüks bir villa aldı. Ancak Ebru Şallı üç gündür verandadan dahi dışarı çıkmadı. Ali KESER / POSTA

23 Haziran 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı 2013’te boşandığı Harun Tan’dan olan 9 yaşındaki küçük oğlu Pars’ı 16 Nisan’da kaybetmişti. Eylül 2019’da evlendiği Uğur Akkuş, Bodrum Türkbükü’ndeki Mandarin villalarından 54 milyon TL’ye lüks bir villa aldı. Sonra da eşini moral bulması için tatile götürdü. Ebru Şallı ilk üç gün boyunca neredeyse verandadan dışarı adım atmadı.

Telefonu hep elinde

Önceki gün de eşi Uğur Akkuş’un ısrarı ile villalarına ait havuza girdi. Sonra bikinisini değiştirip güneşlendi. Pars’ın fotoğrafları ve videoları ile dolu olan cep telefonunu elinden hiç düşürmedi. Sitenin özel plajına bile gitmedi. Ebru Şallı’nın bu süreçte kilo verip daha da zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

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