Moral tatiline çıkan Ebru Şallı, dışarı adım atmıyor

Ebru Şallı 2013’te boşandığı Harun Tan’dan olan 9 yaşındaki küçük oğlu Pars’ı 16 Nisan’da kaybetmişti. Eylül 2019’da evlendiği Uğur Akkuş, Bodrum Türkbükü’ndeki Mandarin villalarından 54 milyon TL’ye lüks bir villa aldı. Sonra da eşini moral bulması için tatile götürdü. Ebru Şallı ilk üç gün boyunca neredeyse verandadan dışarı adım atmadı.

Telefonu hep elinde

Önceki gün de eşi Uğur Akkuş’un ısrarı ile villalarına ait havuza girdi. Sonra bikinisini değiştirip güneşlendi. Pars’ın fotoğrafları ve videoları ile dolu olan cep telefonunu elinden hiç düşürmedi. Sitenin özel plajına bile gitmedi. Ebru Şallı’nın bu süreçte kilo verip daha da zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.