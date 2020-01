Morbius filminin ilk fragmanı yayınlandı

Sony, haklarını elinde bulundurduğu Marvel karakterlerine film yapmaya devam ediyor. Sony 2016 yılında Spider-Man'in haklarını Marvel ile paylaşmak için anlaştıktan sonra Spider-Man evrenine ait anti-kahramanlara ait bir evren yaratma kararı almıştı.

Bu evrenin ilk filmi 2018 yılında vizyona giren Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Venom, aldığı olumsuz eleştirilere rağmen dünya çapında 856 milyon euro gişe hasılatı elde ederek Sony'nin yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

Evrenin ikinci filmi Morbius 31 Temmuz 2020 tarihinde sinemalarda olacak. Önümüzdeki yıl da Venom’un devam filmi gelecek ve evren büyümeye devam edecek.

Buradan sonrası ise daha bomba. Marvel Sinematik Evreni ile Sony’nin Marvel Evreni’nin Spider-Man filmleri aracılığıyla birleşeceği iddiaları uzun süredir ortalarda dolanıyordu. Fragmanın son sahnesinde de “Spider-Man: Homecoming” filminde Michael Keaton tarafından canlandırılan Vulture karakterini görüyoruz.









Buna ek olarak; Spider-Man: Far From Home filminin after credits kısmında sürpriz bir şekilde ortaya çıkan, Tobey Maguire’nin Spider-Man’i canlandırdığı serinin de aynı karakterle bir parçası olan J.K. Simmons’ın da Daily Bugle gazetesinin sahibi J. Jonah Hameson karakteriyle filmde yer alabileceği konuşuluyor.

Sonraki filmlerde sadece Spider-Man’in MCU’daki düşmanları değil, kendisi de Sony evreninde yer alacak. Ama hangi filmle birlikte Tom Holland’ı Sony’nin Marvel Evreni bünyesinde Peter Parker/Spider-Man olarak görmeye başlayacağımız henüz netlik kazanmadı.

Morbius filminin oyuncu kadrosunda Jared Leto, Jared Harris, Adria Arjona, Matt Smith, Michael Keaton, Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmeni ise Daniel Espinosa.