Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Cuma günü Guayaquil kentindeki bir konferansta, erkeklerin sürekli tacizle suçlanma tehlikesi altında olduğunu iddia ederek, "Kadınlar sık sık taciz şikayetinde bulunuyor. Bu doğru ve iyi ki de böyle yapıyorlar. Taciz vakalarında, kadınları çirkin insanlar kızdırıyor. Yani, çirkin biri yaparsa adı 'taciz' oluyor. Ama erkek yakışıklıysa genellikle bunun taciz olduğunu düşünmüyorlar." dedi. Çok sayıda kişi, bu sözleri içeren videonun sosyal medyada yayımlanmasından sonra Moreno'ya tepki gösterdi. Moreno ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajında sözlerinin yanlış anlaşıldığını, amacının şiddet ya da taciz gibi ciddi önemli meseleyi hafife almak olmadığını öne sürdü, "Bu şekilde anlaşıldıysam özür dilerim. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyım" dedi.

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