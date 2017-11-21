Morluklar nasıl geçer?

Morluk vücudun farklı kısımlarında oluşabilir.Örneğin; boyunda. Böyle bir durumda boyundaki morluk nasıl geçer?Aşk ısırığı da diyebileceğimiz boyun morluklarının görünmesini pek istemeyiz.Deri altındaki kan damarlarının yırtılması sonucu meydana gelen boyun morluklarını gidermek özellikle kadınlar için büyük önem arz ediyor.Boyun morluklarının tamamen geçmesi için en az 1 haftaya ihtiyaç var. Ama siz boynunuzdaki aşk ısırıkları birkaç güne kaybolsun istiyorsanız birkaç ufak yöntemle bu işi kotarabilirsiniz.her zaman bu tür sorunlarda hızır gibi yetişir. Ancak buzu 20 dakikadan daha fazla bir süre ciltle temas ettirmemek gerekir. Morluk yeni oluştuysa bu sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Birkaç parça buzu bir beze sararak boynunuza uygulamanız, yahut ara ara çekmek kaydıyla buzu direkt morluk oluşan bölgeyle temas ettirmeniz fayda sağlayacaktır.farklı bir yöntemdir. Diş fırçası kullanarak morluğun iç kısmından dışarıya doğru yavaş hareketlerle dairesel masaj uygulayın. Bu uygulama ile dolaşım hızlanır ve morluğun iyileşme süresi kısalır. Morluk geçene kadar bu işlemi ara ara uygulayabilirsiniz.tekniği farklı bir alternatif olabilir. Aşk ısırığınızdan kurtulmanın bir yolu da morluğun üzerindeki ölü deriyi cildi gererek madeni para kenarı veya buna benzer bir cisimle kazımaktır. Ancak bu işlemi yaparken sert hareketlerden kaçının. Bu yöntem de morluğun süresini kısaltacaktır.boyun morluğuna iyi gelir. Bir yemek kaşığını 2-3 dakikalığına buzdolabınızın derin dondurucusuna yerleştirin. Dondurucudan çıkardığınız kaşığı morluk oluşan bölgeye uygulayın ve kaydırın. Basınç yaparak uygulayacağınız bu yöntemle pıhtılaşan kanı dağıtabilirsiniz. Kaşık ısındıkça yeniden derin dondurucuya koyup tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Kısa bir süre içinde olumlu sonuç alabileceğiniz bir yöntemdir.de farklı bir seçenek. Eczanelerden satın alabileceğiniz lasonil isimli krem de morluklara iyi gelebilecek bir yöntemdir.olarak Arnica, Auriderm XO, Ematonil sayılabilir.… Makyajın sihirli gücünü burada da kullanabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemlerin sonuç vermesi ortalama iki günü bulabilir; ama makyaj ile hemen sonuç alabilirsiniz. İyi bir kapatıcı ile hızlı sonuç alabilirsiniz. Veya şık bir fular da işinizi görür. Tabii buiçin en son ve hızlı çare.Bu yöntemlerle utanç veren boyun morluklarından hızlıca kurtulmanız mümkün. Bu uygulamaları yaparken aşırı bir baskı ve güç uygulamaktan kaçının. Aksi takdirde morluğu ortadan kaldırmak isterken daha büyük tahrişlere yol açabilirsiniz.Pekibir de ona bakalım…Yüzde oluşan morluklar kendi haline bırakıldığında 15 gün içerisinde hematom iyileşir. Heparin içeren merhemler de işe yarayabilir. Morlukları hızlı iyileştiren çözümlerden birisi de biberiye yağıdır. Biberiye yağını sürün ve 2 saat içinde etkisini göstermesini izleyin.Çok geleneksel yöntemlerden birisi de çiğ eti döverek yüzde moraran bölgeye temas ettirmektir. Bu yöntem sadece morarmalara değil, ezik ve şişliklere de iyi gelir. Zeytinyağı, un ve balı karıştırarak macun yapıp morlukların üzerine sarmak da iyi gelecektir. Çarpma ve darbelere bağlı şişliklerin üzerine ıslatılmış ekmek koymak da iyi gelebilir. Ayrıca siyah zeytinin çekirdeklerini çıkarıp, ezip, problemli bölgeye sarmak da iyi bir çözümdür.Vücutta meydana gelmiş morluklara, bu problem için özel üretilmişler ile de çözüm sağlamak mümkün.