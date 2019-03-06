Morozyuk'un eşi ölümden döndü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk’un eşi Iryna Morozyuk trafik kazasında yaralandı.
Derepazarı istikametine giden Kadem Oğur yönetimindeki taksi ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu’nun kullandığı otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı. Kazada, takside bulunan Iryna Morozyuk yaralandı.
Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayı öğrenen Mykola Morozyuk, akşam idmanına katılmayarak hastaneye gitti.