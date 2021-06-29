Kültür & Sanat Morpheus, Matrix 4'te neden yok?

Morpheus, Matrix 4'te neden yok?

Kültür & Sanat

Morpheus, Matrix 4'te neden yok?

Matrix serisinin sevilen karakteri Morpheus'u canlandıran Laurence Fishburne, Matrix 4'te neden rol almadığını açıkladı.

29 Haziran 2021, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Laurence Fishburne, orijinal Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol aldı. Diğer başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Matrix 4'te Neo ve Trinity rollerini yeniden canlandırırken, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi oyuncular da yeniden karşımıza çıkacak. Ancak Morpheus karakteri, Matrix 4'te yer almayacak. Peki neden?

Beyazperde'nin haberine göre, oyuncunun bu konuda neredeyse hiçbir fikri yok. Fisburne, Matrix 4 için "İnsanların bana bunu sorması mantıklı, bu yüzden eskimiyor. Ben bir sonraki Matrix filminde değilim ve Lana Wachowski'ye nedenini sormanız gerekir çünkü buna verecek bir cevabım yok" dedi.

Öte yandan, Matrix 4'ün yeni kadrosuna giren Yahya Abdul-Mateen II'nin Morpheus karakterinin gençliğini canlandıracağı iddia edilmişti. Ancak filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, filmde geçmişe dönüşün olmayacağını açıklayarak bu teoriyi yıkmıştı.

Matrix 4'ün 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren sinemalarda ve aynı anda HBO Max'te yayınlanması planlanıyor.


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