Mortal Kombat gişe rekoru kırdı

Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'ın filmi, ABD'deki açılış hafta sonunda yaklaşık 22.5 milyon dolar gelir elde etti. Bu da onu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sırasında en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film konumuna getirdi. Sputnik'in Deadline'dan aktardığı habere göre film, sinemalar dışında bir ay boyunca HBO Max'te de yayında olacak. HBO Max'teki verilerin de eklenmesi durumunda filmin gişe başarısının 22.5 milyon dolardan daha faza olduğu anlaşılıyor.

GODZİLLA VE KONG'U GERİDE BIRAKTI

Mortal Kombat aynı zamanda HBO Max'in açılış hafta sonunda en çok izlenen film oldu. 3.8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek, 3.6 milyon kişi tarafından izlenen Godzilla vs Kong'u geride bıraktı.

Filmin oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor. Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi video oyunu serisinin popüler karakterleri bu yeni film uyarlamasında izleyicilerin karşısına çıkan karakterler arasında bulunuyor.