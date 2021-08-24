Transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala bomba b,r transfer Galatasaray’dan geldi. Fatih Terim’in daha önce çok beğendiğini dile getirdiği Morutan ile anlaşma sağlandı. Genç futbolcunun 5,7 milyon Euro bonservis ile Galatasaray’a geldiği konuşuluyor. Peki, Morutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’ın yeni transferi Olimpiu Morutan hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar…

MORUTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Olimpiu Morutan, 25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde dünyaya geldi ve ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ OLİMPİU MORUTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Morutan henüz 17 yaşındayken, 2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

Morutan, FC Botosani formasıyla 59 maça çıktı, 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha oyuncusu 2018 yılında 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’e transfer oldu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, sağ kanat merkez ve orta saha gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.

MORUTAN’IN SAKATLIKLARI

Morutan, 2019-2020 sezonunda yaşadığı çapraz bağlarda gerileme sebebiyle 16 maç kaçırdı.