Rusya'nın başkenti Moskova'da bir elektrik santralinde yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metrelerce uzunluktaki alevlerin gökyüzüne doğru çıktığı yer aldı. Milliyet'in aktardığına göre; yerel medyaya konuşan bazı görgü tanıkları, alevlerin yüksekliğini 50 metre olarak veriyor.

İtfaiye ekipleri olay yerinde. İlk gelen bilgilere göre, en az sekiz kişi yaralandı.











