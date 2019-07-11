Moskova'da büyük yangın
Rusya'nın başkenti Moskova'da elektrik üretim santralinden yükselen alevlerin boyu, 50 metreyi buldu. İlk gelen bilgilere göre, en az sekiz kişi yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir elektrik santralinde yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metrelerce uzunluktaki alevlerin gökyüzüne doğru çıktığı yer aldı. Milliyet'in aktardığına göre; yerel medyaya konuşan bazı görgü tanıkları, alevlerin yüksekliğini 50 metre olarak veriyor.
İtfaiye ekipleri olay yerinde. İlk gelen bilgilere göre, en az sekiz kişi yaralandı.