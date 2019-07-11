Moskova'da büyük yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'da elektrik üretim santralinden yükselen alevlerin boyu, 50 metreyi buldu. İlk gelen bilgilere göre, en az sekiz kişi yaralandı

11 Temmuz 2019, Perşembe 13:24 Son Güncelleme:
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Moskova'da büyük yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir elektrik santralinde yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metrelerce uzunluktaki alevlerin gökyüzüne doğru çıktığı yer aldı. Milliyet'in aktardığına göre; yerel medyaya konuşan bazı görgü tanıkları, alevlerin yüksekliğini 50 metre olarak veriyor.

İtfaiye ekipleri olay yerinde. İlk gelen bilgilere göre, en az sekiz kişi yaralandı.




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