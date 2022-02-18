Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi. Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikatlara imza atan iki ülkenin lideri kameralara son derece samimi pozlar verdi.

'Sizle düzenli olarak temas halindeyiz. Ancak 2022'de yüz yüze ilk kez görüşüyoruz' diyen Putin, konuşulacak çok konu olduğunu belirtti.

İki ülkenin ortak tatbikatlarda aktif bir aşamada olduklarının altını çizen Putin, yarın önemli bir tatbikata katılacaklarını söyledi.

Lukaşenko ise 'Tüm dünyayı yarın Ukrayna’ya saldıracağımız, orayı yok edeceğimiz yönünde korkutuyorlar' dedi. Belarus lideri böyle bir niyetlerinin olmadığının altını çizdi.

PUTİN: KİEV DONBASS TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞMELİ

İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sözü ilk olarak alan Putin, "Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Kiev Minsk anlaşmalarına uymuyor. Donbass'a özel bir pozisyon verilmesini de reddediyor. Kiev'in yapması gereken tek şey müzakere masasına oturmak ve bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak." dedi.

LUKAŞENKO: KUŞATILMIŞ DURUMDAYIZ

Belarus Devlet Başkanı ise, "Ukrayna ile ortak 150 km'lik sınırımız var. Sınırı korumak bizim sorumluluğumuz. Hiçbir zaman bunu saklamadık. Herkes bu belgelerin farkında, bu belgelerin ne olduğunu biliyorlar. Şeffaf şekilde kararları alıyoruz, kimseden bu kararları saklamıyoruz" dedi.

Lukaşenko sözlerine şöyle devam etti;

Medya temsilcilerinin de görmüş olduğu gibi büyük bir askeri sığınak tarafından kuşatılmış durumdayız. Temel fikir 2021-2023-2028 için bir birleşik programı hayata geçirmek. Yüzde 30'luk bir ilerleme kaydedildi. Bir sınır çizildi, Sayın Başkan da bundan bahsetti. dikkatimizi yoğun bir şekilde bölgeye yoğunlaştırmış durumdayız.

EKONOMİK SAVAŞ VURGUSU

Ve yaptırım dünyasının ön cephesinde yer almak isteyenler ise bundan en fazla zarar görecek insanlardır. Ekonomik savaş henüz başlamadı bize karşı. Biz bunun gibi yaptırımlar ve gerilimlere karşı atılacak adımlara dikkat etmeliyiz. Bir savaşın ön cephesinde yer almak isteyenler varsa eğer en çok onlar zarar göreceklerdir. Bize karşı başlatılan bir ekonomik savaştan bahsediyoruz. Çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu konuları ele aldık Putin'le.

Rusya Federasyonu da hiçbir şeyi saklamadan süreci şeffaf şekilde yürütmekte. İş birliği ile ikili ticaretimizle bu konuları ilerleteceğiz. Dünya çok büyük, tabii ki kapıları kapatamazsınız. Ekonomiden de bahsettik. Geçtiğimiz sene pandemi ve virüs koşullarına rağmen çok iyi bir işbirliği yürüttük. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Sayın Putin, kaydettiğimiz başarılardan bahsetti. Ekonomiyi destekleyeceğimiz destek paketlerinden bahsettik.