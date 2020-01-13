Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan ateşkes ikinci gününe girerken, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in bugün Moskova'da bir ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sarrac ve Hafter'in bugün Moskova'da buluşacağını resmen açıkladı.

2015 tarihli siyasi anlaşma kapsamında danışma heyeti olarak kurulan Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanı Halid el Mecri, Libya'da yayın yapan el Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının siyasi sürecin yeniden başlamasının önünü açacağını söyledi.





General Halife Hafter

Mecri, Sarrac ile birlikte Moskova'ya giden heyette yer aldığını da ifade etti. Hafter'in heyetinde de şu anda Tobruk'ta bulunan ve uluslararası alanda tanınan parlamentonun başkanı Agila Salah yer alıyor.

Bu açıklamadan birkaç saat önce Bloomberg ajansı üst düzey bir Türk yetkili ile kıdemli bir Batılı diplomata dayandırdığı haberinde, Sarrac ile Hafter'in Moskova'da bugün biraraya gelmelerinin ve ardından da ateşkes anlaşması imzalaması beklendiğini bildirdi.





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Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, akşam saatlerinde önce Hafter'in ardından da Sarrac'ın Moskova'ya ulaştığını belirtti.

Ancak Rusya'nın Trablus temas grubunun başkanı Lev Dengov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Sarrac ve Hafter'in biraraya gelmeyi kabul edip etmeyeceğinin henüz net olmadığını ancak bir ateşkes anlaşması imzalanmasının olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Dengov, "Rus yetkililerle ve bu konuda Rusya ile işbirliği yapan Türk heyetiyle ayrı ayrı görüşmeler yapacaklar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da temsilcilerinin, gözlemci olarak görüşmelere katılması bekleniyor" dedi.

Dengov, Moskova'da yapılacak görüşmelerde, Libya'da varılacak bir anlaşmanın şartlarının belirleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan attığı mesajda, "Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'dayız" dedi.