Dünya Moskova'da tarihi zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan aylar sonra bir araya geliyor

Moskova'da tarihi zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan aylar sonra bir araya geliyor

Dünya

Moskova'da tarihi zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan aylar sonra bir araya geliyor

Putin, Aliyev ve Paşinyan bugün Moskova'da Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası aylar sonra ilk kez bir araya geliyor. Görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ‘a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ele alınacak.

11 Ocak 2021, Pazartesi 13:11 Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geliyor. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşecek.

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Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi:

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

Zirveden beklentiler 

Aliyev'in savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getireceği düşünülüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Zirvede Putin'in netlik kazandırmak istediği en önemli hususun ise, 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı aktarıldı.

Kremlin'in zirveden beklentisinin Karabağ'ın statüsünü netleştirmek ve önümüzdeki yıllarda hangi kurallara tabi olacağını belirlemek olduğu ifade edildi.

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