Tarkan, uzun bir aradan sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da sahne aldı. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Crocus City Hall’de düzenlenen konserde, Megastar'ı binlerce Rus hayranı dinledi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın izlediği konsere, Moskova’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da geldi.

Konserine ‘10’ isimli son albümünün hit şarkılarından ‘Yolla’ ile başlayan Tarkan, eski albümleri içerisinden popüler olmuş hareketli ve yavaş şarkılar seslendirdi.

Tarkan, uzun bir aradan sonra Moskova'da konser verdiğini belirterek, Rus hayranlarını özlediğini söyledi. İki saate yakın sahnede kalan Tarkan, sahne şovlarıyla dikkat çekti.

AA