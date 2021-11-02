"Ocak ayında git!"

Fatih Terim, Mustafa hakkındaki kanaatlerini değiştirmiş gibi görünüyor ya da hücumdaki ana oyuncuları seçerken her maç bir kafa karışıklığı içinde yaşadığı için ana hücum unsurlarına henüz karar vermedi. Tek sonuç, Zamalek'ten kiraladığı forvet oyuncusunun artık takımda yeri olmadığı, Galatasaray ile vakit kaybettiği görünüyor. Bir alt kulüp bile olsa Ocak ayında takımdan ayrılmak Mohamed için en doğru karar olacak.