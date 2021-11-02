Mısır basınında Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da vakit kaybettiği ve bir an önce ayrılması gerektiği yazıldı. Mısır Milli Takımı'nın as forveti olan Mostafa'nın Fatih Terim tarafından yedek bırakılmasını eleştiren Mısır spor basını, 23 yaşındaki forvetin penaltı kaçırdığı için cezalandırıldığını düşünüyor.
"Cezalandırılıyor mu?"
Milliyet'te yer alan haberde, Mısır'da çıkan o habere şöyle yer verildi:
Mostafa Mohamed, Rizespor'a karşı oynadığı maçta iki gol atmayı başardı. Sonraki hafta Konyaspor'a karşı galibiyeti getiren golü kaydetti. Daha sonrasında Terim, golcü futbolcuyu yedek kulübesine çekti. Beşiktaş maçında yedek oturması kabul edilebilir fakat Gaziantep'in önüne mücadeleye neden yedek başladı? Son maçta penaltı kaçırdığı için cezalandırılıyor mu?
"Telafi şansı verilmeli"
Mohamed tüm zor şartlara göğüs gererek gollere döndü ve arka arkaya iki galibiyete katkı sağladı. Evet derbide yaptığı bir hata ile takımına beraberlik fırsatını kaybetti ama buna ihtiyacı vardı. Ona yeniden güven vermek, en önemlisi üzerindeki baskıyı hafifletmek için telafi fırsatı verilmeli.
"Rakibi Halil'den daha iyi"
Terim onu yedek kulübesinde tuttu ve maçın fiilen bittiği 83. dakikaya kadar oyuna dahil etmedi. Mohamed, 405 dakika süre alırken, rakibi Halil Dervişoğlu 403 dakika forma giydi. Dervişoğlu'nun bir golüne karşı 3 gol kaydetti, Türk forvet bir gol atarken asist yapmadı.
"Ocak ayında git!"
Fatih Terim, Mustafa hakkındaki kanaatlerini değiştirmiş gibi görünüyor ya da hücumdaki ana oyuncuları seçerken her maç bir kafa karışıklığı içinde yaşadığı için ana hücum unsurlarına henüz karar vermedi. Tek sonuç, Zamalek'ten kiraladığı forvet oyuncusunun artık takımda yeri olmadığı, Galatasaray ile vakit kaybettiği görünüyor. Bir alt kulüp bile olsa Ocak ayında takımdan ayrılmak Mohamed için en doğru karar olacak.
Ancak Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Sezon sonuna kadar 4 milyon dolar verilmesi halinde Mostafa, Galatasaray'ın oyuncusu olacak.