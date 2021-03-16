Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta Mostafa Mohamed'in şanssız bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Cüzdanının ve pasaportunun içinde bulunduğu sırt çantası bir alışveriş merkezinde çalınan Mostafa'nın milli takıma gidememesi söz konusu.
Futbol Mostafa Mohamed hırsızlık kurbanı oldu
23 yaşındaki oyuncunun çantasını çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi fakat Mostafa'nın özellikle pasaport konusunda biraz acelesi var.
Mısır Milli Takımı'ndan davet bekleyen golcü futbolcu pasaportun bulunamaması durumunda ülkesine dönemeyecek. Bu duruma morali bozulan oyuncu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.
Satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gole imza attı.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Mehmet Demirkol: Erol Bulut bugün gönderilse kimsenin sesi çıkmaz