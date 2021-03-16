Futbol Mostafa Mohamed hırsızlık kurbanı oldu

Mostafa Mohamed hırsızlık kurbanı oldu

Futbol

Galatasaray'ın flaş transferi Mostafa Mohamed cüzdanını ve pasaportunu çaldırdı. Önceki hafta bir alışveriş merkezinde sırt çantası çalınan Mısırlı oyuncunun eşyalarını çalan hırsız, kameralara takıldı. Ancak hırsız henüz yakalanamadı.

16 Mart 2021, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta Mostafa Mohamed'in şanssız bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Cüzdanının ve pasaportunun içinde bulunduğu sırt çantası bir alışveriş merkezinde çalınan Mostafa'nın milli takıma gidememesi söz konusu.

23 yaşındaki oyuncunun çantasını çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi fakat Mostafa'nın özellikle pasaport konusunda biraz acelesi var.

Mısır Milli Takımı'ndan davet bekleyen golcü futbolcu pasaportun bulunamaması durumunda ülkesine dönemeyecek. Bu duruma morali bozulan oyuncu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gole imza attı.

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