Mostafa Mohamed kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla kariyerinde bir ilki yaşadı. Tüm kariyeri boyunca 129 maça çıkan Mostafa, 18 sarı kart görmüş ancak hiç oyundan atılmamıştı.
04 Mart 2021, Perşembe 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Mostafa Mohamed kariyeri için kötü bir ilk yaşadı. 2016-17 sezonundan bu yana profesyonel kariyerini sürdüren Mostafa, ilk defa kırmızı kartla tanıştı.
Daha önce El Dakhlia, Tanta, El Gaish ve Zamalek formaları giyen oyuncu, Galatasaray kariyeriyle beraber toplamda 18 sarı kart görmüştü. 129 maçlık futbol hayatında 47 gol 10 asist ve 18 sarı kart istatistiğine sahip olan Mostafa, bu verilere 1 tane de kırmızı kart ekledi.
Direkt kırmızı kart prosedürü nedeniyle otomatik olarak 2 maç ceza alması beklenen Mostafa Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
BUNLARI DA OKUYUN