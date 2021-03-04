Mostafa Mohamed kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Mostafa Mohamed kariyeri için kötü bir ilk yaşadı. 2016-17 sezonundan bu yana profesyonel kariyerini sürdüren Mostafa, ilk defa kırmızı kartla tanıştı.

Daha önce El Dakhlia, Tanta, El Gaish ve Zamalek formaları giyen oyuncu, Galatasaray kariyeriyle beraber toplamda 18 sarı kart görmüştü. 129 maçlık futbol hayatında 47 gol 10 asist ve 18 sarı kart istatistiğine sahip olan Mostafa, bu verilere 1 tane de kırmızı kart ekledi.

Direkt kırmızı kart prosedürü nedeniyle otomatik olarak 2 maç ceza alması beklenen Mostafa Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.