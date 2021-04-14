Futbol Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını duyurdu

Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını duyurdu

Futbol

Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını duyurdu

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 21:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı;

GALATASARAY DUYURMUŞTU

Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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