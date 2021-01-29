Futbol Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da

Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da

Futbol

Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

29 Ocak 2021, Cuma 01:11 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

DHA

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