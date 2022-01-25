Mostafa Mohamed sınava kendi yerine başkasını sokmuş

Milliyet'in haberine göre, Mısır basınında Mostafa Mohamed hakkında 'sınavda usulsüzlük' durumu ortaya çıkarıldı. Genç futbolcunun kayıtlı öğrencisi olduğu Mısır’daki bir eğitim enstitüsünde, onun yerine sınava giren bir başka kişinin yakalandığı bildirildi.

Abu El Nomros'taki enstitüde gerçekleştiği belirtilen olayda, Mostafa’nın öğrenci olduğu kurumda, milli takımda olması nedeniyle kaçırdığı yıl ortası sınavında, onun yerine sınava arkadaşı olduğu belirtilen bir kişinin girdiği tespit edildi. Mostafa’nın yerine sınava giren kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Galatasaraylı futbolcu ise Mısır Milli Takımı ile yarın Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda Fildişi Sahili’nin karşısına çıkacak.