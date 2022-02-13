Mostafa Mohamed'ten acı itiraf: Kimse mutlu değil
Galatasaray dün akşam kendi evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda attığı golle 1 puanı zor kurtaran Galatasaray'da üzüntü hakim.
13 Şubat 2022, Pazar 12:49 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin tek golünü atan Mostafa Mohamed maçın ardından soruları cevapladı.
Mısırlı oyuncu beIN Sports'a konuştu. Mostafa Mohamed, "Bu durumdan hiç kimse mutlu değil. Çok çalışıyoruz ve ileriki haftalar için bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Benim umudum yüksek. İnşallah düzelecek yakın zamanda" dedi.
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