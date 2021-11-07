Futbol Mostafa Mohamed'ten Fatih Terim övgüsü

Mostafa Mohamed'ten Fatih Terim övgüsü

Futbol

Mostafa Mohamed'ten Fatih Terim övgüsü

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Mostafa, Fatih Terim'i övdü.

07 Kasım 2021, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, sarı kırmızılıların Karagümrük'le oynayacağı maç öncesinde kameralar karşısına geçti.

Maç öncesi flaş röportaj veren Mostafa, şunları söyledi:

Çok iyi hazırlandık bu maç için. Bence biz çok şanslıyız çünkü Fatih Terim gibi bir hocamız var. Forvet olarak gol atmayı seviyorum ama amacım kahraman olmak değil. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Penaltıyı atmak istedim ama kaçırdım. Burada hata yaptım, telafi edeceğim.

Mısırlı golcü Karagümrük karşısında maça yedek olarak başlayanlar arasında.

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