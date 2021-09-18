Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Lazio'yu evinde ağırlamış ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, bu sonuçla grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.

Lazio maçı sonrası Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada form düşüklüğü ve sakatlığına dair açıklama yaparken, Bordoeaux transferinin son anda iptal olmasını da değerlendirdi. Mohamed konuşmasının başında, "Lazio gibi büyük bir takıma karşı oynamak hayli zordu. Rakibimize saygı duyduk ve maç öncesi çalıştığımız gibi zaaflarından faydalanmaya çalıştık. Sonunda kazanmasını bildik." dedi.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

Yıldız isim konuşmasının devamında form düşüklüğüne dair de konuşurken, "Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, bunu kabul ediyorum ama iki sakatlık geçirdim. Geçtiğimiz sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim." dedi.

Öte yandan Mohamed, Bordeaux transferinin son anda iptal olamsına ilişkin, "Fransa'ya transferimin başarısız olması beni olumsuz etkilemedi. Aksine, çalışmam için bana daha fazla güç verdi ve işime daha sıkı odaklanmamı sağladı." dedi.