MOTED’in 'Motosiklet Strateji' raporu hazır

MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Cumhurbaşkanlığı’na sunmak üzere sektörün fotoğrafını çeken ve fırsatları öngören “Motosiklet Strateji” raporunu tamamladı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk uluslararası pazardaki aşırı rekabet ve kapasite varlığı gibi faktörler karşısında Türkiye’deki motosiklet sanayiinin yalnız ihracat ile büyümesinin beklenemeyeceğini belirtti. Öztürk şunları kaydetti:

İç pazarda istikrarı etkileyen en önemli etkenler sektörde bir yandan yeni yatırımları teşvik edilerek üretim kapasitesi artırmak ve talebi sürekli baskı altında tutan vergileri yeniden düzenlemektir. Global motosiklet üreticileri Gümrük Birliği anlaşması nedeni ile üretim yatırımları konusundan AB ülkelerini tercih etmekte. Avrupa’da artan işçilik maliyetleri, kolay ulaşım imkanları ülkemizin ön plana çıkmasına destek olacaktır. Bu sebeple hızlı bir şekilde yatırımı teşvik edici regülasyonlar ve destekler yazılı olarak yayınlanmalı ve yatırım potansiyeli için ilgili üreticiler ülkemize davet edilmeli.

Yerli parça önemli

Hazırladıkları strateji raporunu yetkili mercilere sunacaklarını, ülkemizde imal edilen araçlarda yüzde 60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde, yılda yaklaşık 1 milyar dolar üretim değeri yapılabileceğine değinen Öztürk şunları kaydetti:

Bu senaryoda, motosiklet yan sanayiinin sektörün bu düzeye erişmesi halinde 100 bin kişiye direkt ve 1 milyon kişiye de endirekt istihdam sağlanması mümkün. Bireysel ulaşımda 0-50 cc motosiklet kullanımının artmasının “ehliyet regülasyonlarındaki B sınıfı ehliyet ile 50cc’ye kadar motosiklet kullanılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Avrupa’daki örneklere benzer şekilde bu regülasyonun 50cc yerine 125cc’ye kadar kapsamalıdır.

Satışlar yüzde 23.2 arttı

TÜİK’in 2021 Ağustos verilerine göre ilk 8 ayda toplam 176.413 adet motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Bunların yüzde 41’ini 0-50cc, yüzde 63’ünü 51-250cc, yüzde 3’ünü 250cc üstü ve yüzde 3’ünü de elektrikli motosikletler oluşturdu. Ağustos ayında yüzde 15,5 lik artış meydana geldi. Pandemi döneminde değişen ulaşım tercihleri ve artan ticari kullanımlar motosiklete olan talebi artırınca satışlar ilk 8 ayda toplamda yüzde 23,2 oranında büyüdü. Yıl sonu pazarın 240-250 bin adet civarında oluşmasını beklediklerini söyleyen Öztürk, “En yaygın kurye ulaşım aracının motosiklet olması sektörün büyümesinde rol alan en önemli etkenlerden birisi.Yılın ilk sekiz ayında satışın yüzde 41’lik kısmını oluşturan 0-50cc motosikletler büyümede önemli etken. Pazarın yüzde 32’lik kısmını oluşturan 125 cc hacmindeki motosikletlerde ise artış oranı yılın ilk sekiz ayında yüzde 84 oldu. Online alışverişin artması ile tetiklenen bu segment ciddi oranda bu alanda hizmet veren firma ihtiyaçlarından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Festivaller motosiklete ilgiyi artırıyor

Spor turizminin en büyük etkinliklerinden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Türkiye MotoFEST etkinliği dünyaca ünlü motosiklet markalarını Afyonkarahisar’da buluşturdu. 2019’da 40 bin kişinin ziyaret ettiği festivali bu yıl yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan "FIM Mototour of Nations TURKEY"de Kuşadası'nda gerçekleşti.

Dünyanın ilk “Adventure Crossover”ı Türkiye’de

KYMCO, dijital Autoshow fuarında ürün yelpazesine dahil ettiği yeni DT X360 modelini Türkiye’de satışa sundu.

KYMCO, dünyanın ilk “Adventure Crossover” maxi scooter modeli olan DT X360 ile, hayatının büyük bölümünü şehir içerisinde geçiren motosiklet sürücüleri için konforu güvenle buluşturarak, bir scooter ile farklı yol koşullarında keyifli sürüşler yapabilmelerinin kapılarını aralıyor. Yüksek yapısı, geniş gidon tasarımı, rahat okunur renkli LED gösterge paneli, 29 HP gücündeki tek silindirli ekonomik ve performanslı motoruyla DT X360; kullanıcılarına şehir trafiğinde manevra kolaylığı, otoyolda konforlu bir sürüş ve aynı zamanda keyifli arazi gezileri sunuyor. 320,6 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 zamanlı ve tek silindirli motor 5.750 d/d’da 30 Nm tork sunarken ön ve arka disk frenler ile donatılan motosikletin 12,5 litrelik yakıt tankı bulunmakta. DT X360 modeli 79.9 bin TL’ye satılıyor. Arıca 12 aya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri de sunuluyor.