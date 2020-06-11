Motivasyon düştü, kaygı arttı

YKS’ye haftalar kala, üniversite hayali kuran adayların heyecanı daha da arttı. Sınava girecek adaylar, koronavirüsle mücadele nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kaldı. Bu süreçte bazı öğrenciler ciddi bir motivasyon kaybı yaşarken, bazılarının da kaygısı arttı.

'Kaygının azı faydalı'

Motivasyon kaybının yaşanmasının doğal olduğunu söyleyen Beykoz Üniversitesi Psikolojik Danışmanı ve Rehberi Banu Femir Gürtuna, “Bu süreçte kaygı az ise sizi başarıya götürür. Hiç olmadığı ya da kontrol edilemeyecek boyutlarda olduğu zaman performansınızı olumsuz etkiler” dedi.

Dengeli beslen,uykunu al

PSİKOLOG GÜRTUNA, SINAVA HAZIRLANAN ADAYLARA ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Sınava günlük ya da birkaç günlük programlar hazırlayıp, çalışın.

Programınızda sevdiğiniz aktivitelere ve hobilere de mutlaka yer ayırın.

Mutlaka günde ortalama 7-9 saat uyuyun.

Dengeli beslenin, bol bol su tüketin ve spor yapın.

Zaman yönetimi için YKS’ye giriyormuş gibi bir ortam oluşturup, test çözün.



